企业结盟：Panasonic与富士通合资成立芯片研发公司

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透东京4月23日 - 日本Panasonic 和富士通 周三宣布，将整合各自的部分业务并成立一家独立的系统LSI芯片设计和开发公司，双方将各持有部分股份。
富士通在新公司拥有40%投票权，与日本政策投资银行(DBJ)持有的投票权相同，后者最高股本投资为200亿日圆(1.949亿美元)，并为新公司提供最高100亿日圆的信贷额度。Panasonic持有剩余的20%投票权。
两家公司在声明中称，新公司将成为一家无晶圆厂半导体制造商，将侧重产品设计、营销和开发，计划在数年内进行首次公开发行(IPO)。
交易细节的最终协议预计在本季度末(6月)完成。Panasonic和富士通表示，他们已经同意任命京瓷公司的前任社长西口泰夫担任新公司的首席执行官(CEO)。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。