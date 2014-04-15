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国际财经 | 2014年 4月 15日 星期二 09:11 BJT

松下和富士通达成基本协议 将成立芯片公司--消息

路透东京4月15日 - 两位知情人士周二透露，日本松下(Panasonic)(6752.T)和富士通(6702.T)已达成基本协议，将在今年秋季成立一家公司，这是双方合并旗下芯片设计和开发业务计划的一部分。

这两位知情人士表示，新公司资本将达500亿日圆(4.909亿美元)，其中富士通注资200亿日圆，松下注资100亿日圆，剩余资金则由日本政策投资银行(DBJ)提供。

他们还称，松下和富士通打算将旗下约3,000名员工转移到这家新公司。(完)

(编译 许娜；审校　戴素萍)

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