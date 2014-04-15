松下和富士通达成基本协议 将成立芯片公司--消息

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透东京4月15日 - 两位知情人士周二透露，日本松下(Panasonic)(6752.T)和富士通(6702.T)已达成基本协议，将在今年秋季成立一家公司，这是双方合并旗下芯片设计和开发业务计划的一部分。
这两位知情人士表示，新公司资本将达500亿日圆(4.909亿美元)，其中富士通注资200亿日圆，松下注资100亿日圆，剩余资金则由日本政策投资银行(DBJ)提供。
他们还称，松下和富士通打算将旗下约3,000名员工转移到这家新公司。(完)
(编译 许娜；审校 戴素萍)
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路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。