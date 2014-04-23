松下与富士通合资成立芯片研发公司

路透东京4月23日 -日本松下（Panasonic）(6752.T)和富士通(6702.T)周三宣布，将整合各自的部分业务并成立一家独立的系统LSI芯片设计和开发公司，双方将各持有部分股份。

富士通在新公司拥有40%投票权，与日本政策投资银行(DBJ)持有的投票权相同，后者最高股本投资为200亿日圆(1.949亿美元)，并为新公司提供最高100亿日圆的信贷额度。Panasonic持有剩余的20%投票权。

两家公司在声明中称，新公司将成为一家无晶圆厂半导体制造商，将侧重产品设计、营销和开发，计划在数年内进行首次公开发行(IPO)。

交易细节的最终协议预计在本季度末(6月)完成。Panasonic和富士通表示，他们已经同意任命京瓷公司的前任社长西口泰夫担任新公司的首席执行官(CEO)。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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