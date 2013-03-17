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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 07:53 BJT

日本个股：Panasonic考虑出售医疗保健业务进行融资--消息

路透东京3月17日 - 两位了解情况的消息人士周日表示，日本Panasonic 正考虑出售其医疗保健业务来融资。该公司正设法终止平板电视业务亏损。

该公司一直通过出售包括房地产在内的资产来改善财务状况。

日本共同社援引行业消息人士的话称，Panasonic计划以大约1,000亿日圆(10.5亿美元)出售盈利的医疗保健业务。

共同社称，该公司希望将整个业务出售给一个买家，尽管也会考虑将其拆分出售。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)

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