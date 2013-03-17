日本个股：Panasonic考虑出售医疗保健业务进行融资--消息

中国信用债：西王集团对齐星集团的担保已追加风险缓释措施，风险可控
路透北京3月29日 - 针对投资者有关西王集团为齐星集团提供担保的问询，中国山东西王集团有限公司周三称，截止目前,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元人民币，且所有担保已全部追加风险缓释措施，整体风险可控。
路透东京3月17日 - 两位了解情况的消息人士周日表示，日本Panasonic 正考虑出售其医疗保健业务来融资。该公司正设法终止平板电视业务亏损。
该公司一直通过出售包括房地产在内的资产来改善财务状况。
日本共同社援引行业消息人士的话称，Panasonic计划以大约1,000亿日圆(10.5亿美元)出售盈利的医疗保健业务。
共同社称，该公司希望将整个业务出售给一个买家，尽管也会考虑将其拆分出售。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
路透北京3月29日 - 针对投资者有关西王集团为齐星集团提供担保的问询，中国山东西王集团有限公司周三称，截止目前,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元人民币，且所有担保已全部追加风险缓释措施，整体风险可控。
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路透北京3月29日 - 中国央视官方微博周三报导称，国内首家央企参与发起、规模最大的不良资产投资基金--诚通湖岸不良资产投资基金(湖岸I号)在北京发行，基金规模100亿元人民币，存续期四年。