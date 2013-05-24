企业并购：东芝和KKR料将竞购Panasonic旗下医疗保健业务--消息

路透东京5月24日 - 了解情况的财经界消息人士称，几家企业料将对Panasonic Corp 旗下医疗保健业务发起竞购，东芝 和美国私募股权投资公司KKR 是其中的两家。

Panasonic希望透过出售该医疗保健部门的权益最多筹资10亿美元，该部门的产品包括血糖监测设备、助听器和电子医疗记录保存系统。

消息人士称，在该销售事宜中，美银美林 是Panasonic的顾问，已将周一定为首轮竞购的最后期限。由于竞购没有公开，因此消息人士以匿名方式透露了信息。

Panasonic拒绝对销售进程发表评论。

消息人士称，包括KKR、贝恩资本、凯雷投资集团(Carlyle Group) 、TPG Capital Management 、 CVC Capital Partners和Unison Capital在内的大约10家投资基金料将参与竞购。

上述消息人士称，日本电子产品巨擘东芝和一些制造企业也计划参与竞购。