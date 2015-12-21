Panasonic将斥资逾12亿美元收购美国Hussmann--消息人士

亚股下跌 美元受叶伦升息信号提振走强
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
路透东京12月21日 - 熟悉情况的消息人士周一表示，日本电器厂商Panasonic(6752.T)已同意出资逾1,500亿日圆(12亿美元)，从一家私募股权投资公司手中收购美国制冷系统生产商Hussmann的多数股权。
消息人士称，Panasonic同意从Clayton Dubilier & Rice手中收购这些股权。由于未被授权就此事向媒体发表谈话，消息人士拒绝具名。
Panasonic退出智能手机、等离子电视和半导体等不盈利的产品线之后，转向其他成长型领域，比如利润率较高的汽车与先进技术。
目前联系不到Panasonic高层置评。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
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商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。