Panasonic将斥资逾12亿美元收购美国Hussmann--消息人士

路透东京12月21日 - 熟悉情况的消息人士周一表示，日本电器厂商Panasonic(6752.T)已同意出资逾1,500亿日圆(12亿美元)，从一家私募股权投资公司手中收购美国制冷系统生产商Hussmann的多数股权。

消息人士称，Panasonic同意从Clayton Dubilier & Rice手中收购这些股权。由于未被授权就此事向媒体发表谈话，消息人士拒绝具名。

Panasonic退出智能手机、等离子电视和半导体等不盈利的产品线之后，转向其他成长型领域，比如利润率较高的汽车与先进技术。

目前联系不到Panasonic高层置评。(完)