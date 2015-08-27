松下的北京工厂将停产锂电池 并裁员1,300人--日经

路透东京8月27日 - 日本经济新闻周四报导，松下(Panasonic)(6752.T)在中国北京的工厂本月将停产锂电池，并裁员1,300人，因面临韩国对手的激烈竞争。

该报称，Panasonic下月将关闭该座已有15年历史的工厂，把业务重点放在更有前景的车用及工业设备电池。该工厂系Panasonic关系企业三洋电机所有。(完)

(编译 李婷仪 审校 白云)

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