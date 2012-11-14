松下当前会计年度拟裁员万人--高管

路透日本KADOMA11月14日电---日本最大的企业雇主松下(6758.T)财务长Hideaki Kawai对路透表示,公司将在截至3月31日的会计年度里裁员10,000人,旨在削减成本和提升赢利能力.

其并称,集团88个营业部门中有约五分之一是亏损的.

Hideaki Kawai周三在松下总部称,公司拟将始於明年4月的会计年度的集团营业利润提高到至少为2,000亿日圆(25.2亿美元).

该公司在上个会计年度裁员3.6万人,其中部分是通过出售业务实现.

松下上个月警告称,在截至明年3月31日的会计年度将或亏损近100亿美元,因为减记了数以10亿日圆计的延税资产,以及与手机、太阳能电池板和小型锂电池业务相关的商誉.该公司还为裁员和其他重组拨备了资金.

Kawai称,公司不太可能达到新任社长津贺一宏设定的三年内实现5%的营业利润率目标.该公司计划最早从下一会计年度开始出售业务部门.(完)

--编译 侯向明/李春喜;审校 王洋/蔡美珍/丁琦

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