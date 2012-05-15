索尼和Panasonic计划合作研发生产OEL电视机--日经新闻

路透5月15日电---日本经济新闻报导称,索尼(6758.T)和Panasonic(6752.T)正洽谈合作生产大屏幕有机电致发光(OEL)电视机的事宜.

该报称,这将是这两家竞争对手第一次在核心业务领域携手合作.

报导并称,两公司希望借由合作共享技术,从而缩短研发时间,并计划在2015财年前实现OEL电视机的商业化生产运营.

报导提到,OEL显示器普遍被视为取代液晶显示器(LCD)、成为电视机及其它设备采用的主要技术,其耗电量更低,画面更鲜明.

报导还称,三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)计划今年发布55英寸OEL电视机.(完)

--编译 程琳;审校 张明钧

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