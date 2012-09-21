松下称不确定何时重启遭破坏的青岛工厂

路透东京9月21日电---日本松下(6752.T)表示,不能确定遭到抗议活动损坏的青岛工厂何时能够恢复生产,尚不能就工厂关闭将对其盈利产生多大影响做出估测.

Panasonic周五发表声明称,反日示威人群破坏了青岛工厂的设备和供应物资.

该公司周一重启了苏州线路板工厂的部分生产,并表示计划很快重启珠海的电话生产厂.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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