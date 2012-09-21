松下称不确定何时重启遭破坏的青岛工厂

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透东京9月21日电---日本松下(6752.T)表示,不能确定遭到抗议活动损坏的青岛工厂何时能够恢复生产,尚不能就工厂关闭将对其盈利产生多大影响做出估测.
Panasonic周五发表声明称,反日示威人群破坏了青岛工厂的设备和供应物资.
该公司周一重启了苏州线路板工厂的部分生产,并表示计划很快重启珠海的电话生产厂.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
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路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%至2015年7月以来最高。今年至今已累计涨一成，受更乐观的企业获利预期及新兴市场看跌押注解除提振。
路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。