松下电器调降财年获利展望 因日圆走强及部件销售疲弱

路透东京10月31日 - 日本松下电器（Panasonic）(6752.T)周一调降全年营业利润展望，因日圆走强、智能手机与个人电脑部件销售下滑、及太阳能发电系统需求趋软。

松下电器预估，在明年3月31日止的年度内，集团获利为2,450亿日圆(23.4亿美元)，低于之前按照国际财务报告准则(IFRS)预估的3,100亿日圆。

汤森路透Starmine SmartEstimate对16位分析师的调查预估为2,973亿日圆。

松下电器指出，预计本财年日圆兑美元平均汇率为103日圆，兑欧元为114日圆，先前预估分别为115及125日圆。

松下电器下一财年将基于国际财务报告准则(IFRS)公布财报，不再基于美国公认会计原则(GAAP)。

前一份根据美国准则的获利预期已经是五年来的首次下滑，正值该公司计划加大对更有利可图汽车技术及住房业务的支出之际。

松下电器已将自身重塑为一家汽车零部件、电池和节能家庭系统供应商，以规避智能手机和低利润率消费品领域的价格竞争。

但是其最新获利修订表明，在新兴市场增长放缓之际，即便是作为日本消费电子企业中最为强大的公司之一，也同样面临扩张乏力局面。

被松下电器视为未来获利增长来源的业务，比如汽车部件和房屋市场，都需要进行先期投资，从而令近期获利受到挤压。

在这些投资中，包括对特斯拉汽车(TSLA.O)旗下50亿美元的“超级工厂(Gigafactory)”项目的投资，松下电器计划对此注资16亿美元，生产电动汽车和电力存储电池。

松下电器还考虑扩大与特斯拉的合作伙伴关系，要为后者生产太阳能电池。预计将在SolarCity Corp SCTY.O设于纽约州的工厂开展生产，这家工厂很快就将被特斯拉收购。

按照美国的会计准则，松下电器在今年7-9月当季的营业利润降至777亿日圆，远低于上年同期的1,239亿日圆，亦不及汤森路透StarmineSmartEstimate采访七位分析师给出的预估值899.8亿日圆。（完）