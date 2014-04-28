更新版 1-日股业绩：Panasonic预计2014/15财年营业利润增速明显放慢

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
(新增细节)
路透东京4月28日 - 日本Panasonic 预计，截至明年3月的本财年将实现获利连续第三年增长，不过增速将放慢很多，公司将依赖聚焦汽车电池等高利润率工业产品的重新定位来促进获利成长。
Panasonic表示，预计当前的2014/15财年营业利润上升1.6%至3,100亿日圆(约合30.4亿美元)，增幅远低于去年的增长90%。根据汤森路透StarMine，20名分析师对Panasonic当前财年营业利润的平均预估为3,256亿日圆。
在截至3月31日的2013/14财年，Panasonic营业利润为3,051亿日圆，高于公司预计的2,700亿日圆，以及分析师平均预期的2,920.2亿日圆。Panasonic今年已经停止智能手机、等离子电视和大部分国内半导体生产业务。
Panasonic表示，2013/14年度集团净利为1,204.4亿日圆，上年为亏损7,542.5亿日圆；2014/15年度预估获利1,400亿日圆(成长16.2%)。
Panasonic已经制定了转变计划，聚焦于向汽车和家庭设备等其他行业供应的产品，同时缩减或放弃没有利润的业务。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。