更新版 1-日股业绩：Panasonic预计2014/15财年营业利润增速明显放慢

(新增细节)

路透东京4月28日 - 日本Panasonic 预计，截至明年3月的本财年将实现获利连续第三年增长，不过增速将放慢很多，公司将依赖聚焦汽车电池等高利润率工业产品的重新定位来促进获利成长。

Panasonic表示，预计当前的2014/15财年营业利润上升1.6%至3,100亿日圆(约合30.4亿美元)，增幅远低于去年的增长90%。根据汤森路透StarMine，20名分析师对Panasonic当前财年营业利润的平均预估为3,256亿日圆。

在截至3月31日的2013/14财年，Panasonic营业利润为3,051亿日圆，高于公司预计的2,700亿日圆，以及分析师平均预期的2,920.2亿日圆。Panasonic今年已经停止智能手机、等离子电视和大部分国内半导体生产业务。

Panasonic表示，2013/14年度集团净利为1,204.4亿日圆，上年为亏损7,542.5亿日圆；2014/15年度预估获利1,400亿日圆(成长16.2%)。

Panasonic已经制定了转变计划，聚焦于向汽车和家庭设备等其他行业供应的产品，同时缩减或放弃没有利润的业务。(完)