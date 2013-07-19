松下、三洋电机及LG化学承认价格操纵行为--美司法部

路透华盛顿7月18日 - 美国司法部周四表示，日本松下（Panasonic）(6752.T)及其旗下分支三洋电机、韩国LG化学(051910.KS)在各自牵涉的价格操纵诉讼中认罪。上述价格操纵诉讼涉及到汽车零部件以及笔记本电脑电池。

司法部发布声明称，Panasonic同意支付约4,580万美元刑事罚金，三洋电机同意支付1,070万美元，LG化学则支付110万美元。

Panasonic承认，在将转向、雨刷器和其他开关与转向角传感器售予丰田汽车(7203.T)等厂商，以及将高强度放电灯镇流器售予本田汽车(7267.T)、马自达汽车(7261.T)和日产汽车(7201.T)时存在价格操纵行为。

Panasonic将在与串谋行为有关的三个重罪法庭认罪。

司法部表示，三洋电机和LG化学承认操纵了用于笔记本电脑的圆柱形锂离子电池价格。他们各自在一个法庭认罪。

另有10家汽车零件调查涉及的公司已经或同意认罪，包括：金刚石电机制造公司(6895.T)、东海理化电机制作所(6995.T)、Autoliv(ALV.N)、TRW Deutschland Holding GmbH, Nippon Seiki、藤仓公司(5803.T)、古河电气工业(5801.T)、电装(6902.T)、矢崎以及G.S. Electech。

15名企业高管正面临或已经被判处监禁和罚金。(完)

(编译 徐文焰；审校 高琦)

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