松下、三洋电机及LG化学承认价格操纵行为--美司法部

调查：新加坡金管局4月料维持政策不变 今年底有收紧政策风险
路透新加坡4月3日 - 新加坡央行4月会议料将维持以汇率为基准的货币政策不变，不过部分人士预期今年稍晚将收紧政策，因通胀上升且出口好转。
路透华盛顿7月18日 - 美国司法部周四表示，日本松下（Panasonic）(6752.T)及其旗下分支三洋电机、韩国LG化学(051910.KS)在各自牵涉的价格操纵诉讼中认罪。上述价格操纵诉讼涉及到汽车零部件以及笔记本电脑电池。
司法部发布声明称，Panasonic同意支付约4,580万美元刑事罚金，三洋电机同意支付1,070万美元，LG化学则支付110万美元。
Panasonic承认，在将转向、雨刷器和其他开关与转向角传感器售予丰田汽车(7203.T)等厂商，以及将高强度放电灯镇流器售予本田汽车(7267.T)、马自达汽车(7261.T)和日产汽车(7201.T)时存在价格操纵行为。
Panasonic将在与串谋行为有关的三个重罪法庭认罪。
司法部表示，三洋电机和LG化学承认操纵了用于笔记本电脑的圆柱形锂离子电池价格。他们各自在一个法庭认罪。
另有10家汽车零件调查涉及的公司已经或同意认罪，包括：金刚石电机制造公司(6895.T)、东海理化电机制作所(6995.T)、Autoliv(ALV.N)、TRW Deutschland Holding GmbH, Nippon Seiki、藤仓公司(5803.T)、古河电气工业(5801.T)、电装(6902.T)、矢崎以及G.S. Electech。
15名企业高管正面临或已经被判处监禁和罚金。(完)
(编译 徐文焰；审校 高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡4月3日 - 新加坡央行4月会议料将维持以汇率为基准的货币政策不变，不过部分人士预期今年稍晚将收紧政策，因通胀上升且出口好转。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透马德里4月3日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在西班牙报纸Expansion周一刊出的采访中说，欧洲央行当前的货币政策依然适宜。