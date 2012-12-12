松下或出售三洋数码相机业务--消息

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透东京12月12日 - 据知情人士透露,日本松下（Panasonic）(6752.T)或于明年3月底前出售旗下三洋数码相机业务给日本私募股权基金Advantage Partners.
该不愿具名人士称,Panasonic将在今年年底前就出售作出决定.
日本经济新闻稍早报导,Advantage Partners将为购买三洋数码相机业务斥资数亿日圆.该业务为包括奥林巴斯(7733.T)在内的其他企业生产数码相机.
Panasonic拒绝置评,称尚未宣布计划.
该公司计划明年3月底前出售1,100亿日圆(13.4亿美元)包括大楼与土地在内的资产,以提升财年自由现金流至2,000亿日圆.该公司预计年度净亏将接近100亿美元,因递延税项资产与商誉方面发生大笔减记.
Panasonic于2010年收购三洋,出售其紧凑型数码相机业务是因受到功能强大的智能手机所带来的的压力.
Panasonic股价在东京早盘交易中一度上涨4%,日股指标225日经指数的涨幅为0.5%.(完)
(编译 隋芬; 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。