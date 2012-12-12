松下或出售三洋数码相机业务--消息

路透东京12月12日 - 据知情人士透露,日本松下（Panasonic）(6752.T)或于明年3月底前出售旗下三洋数码相机业务给日本私募股权基金Advantage Partners.

该不愿具名人士称,Panasonic将在今年年底前就出售作出决定.

日本经济新闻稍早报导,Advantage Partners将为购买三洋数码相机业务斥资数亿日圆.该业务为包括奥林巴斯(7733.T)在内的其他企业生产数码相机.

Panasonic拒绝置评,称尚未宣布计划.

该公司计划明年3月底前出售1,100亿日圆(13.4亿美元)包括大楼与土地在内的资产,以提升财年自由现金流至2,000亿日圆.该公司预计年度净亏将接近100亿美元,因递延税项资产与商誉方面发生大笔减记.

Panasonic于2010年收购三洋,出售其紧凑型数码相机业务是因受到功能强大的智能手机所带来的的压力.

Panasonic股价在东京早盘交易中一度上涨4%,日股指标225日经指数的涨幅为0.5%.(完)

(编译 隋芬; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。