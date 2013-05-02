松下出脱丰田等持股以改善财务状况--消息人士

路透东京5月2日 - 两名知情消息人士指出，日本松下 (6752.T)已卖掉在丰田汽车(7203.T)等企业的持股，价值约10亿美元，这是公司出脱资产以改善财务的计划之一。

日本经济新闻稍早报导称，松下在2012/13财年录得售股收益300亿日圆(3.08亿美元)。出售的持股中亦包括本田汽车(7267.T)及新日铁住金(5401.T)的股票。松下及其他日本企业常会与供应商及客户交叉持股，以巩固业务关系。

日本股市日经指数今年初以来已劲扬34%。这两位要求不具名的消息人士表示，这代表松下可能已经超越上财年出售1,300亿日圆资产的计划。2012/13财年于3月底结束。

松下曾表示，将藉由出售资产，确保未来几年每年自由现金流量维持在2,000亿日圆的最低限度，该公司正在陆续出售或关闭营业利润率未能达到5%最低目标的部门。松下亦计划降低债务水准，去年12月底时为9,760亿日圆，目标是2016年3月前降至2,200亿日圆。

Panasonic正在逐渐缩小处于亏损的消费电子业务，偏重于扩张向其他企业供应设备及零部件的生产部门。

Panasonic股价周四上涨1.6%，日经指数小跌0.5%。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 许娜/王冠中)

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