日本热股: Panasonic大涨至七个月高位,因第三季扭亏为盈

路透东京2月4日 - 日本Panasonic Corp 股价周一盘初跳涨8.8%至644日圆,触及七个月高位,因此前该公司公布第三季扭亏为盈,且维持全年财测不变.

该股目前成交值排名主板第五位.

Panasonic公布,第三季营业利润为346亿日圆(3.79亿美元),上年同期为亏损81亿日圆.截至12月31日的九个月,Panasonic营业利润为1,219.5亿日圆. (完) (编译 程琳; 审校 李爽)