松下邀集材料供应商投资特斯拉美国电池厂--日经

金管局预计GDP持续温和成长 需求拉动型通胀压力有限
路透新加坡4月27日 - 新加坡金管局(MAS)周四预测，新加坡将持续温和且不均衡的经济成长，就业市场疲软、企业租金下滑及经济信心偏软，将令通胀压力受到压抑。
路透2月26日 - 日经新闻报导称，松下(Panasonic Corp)(6752.T)计划与特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)共同建造一家美国汽车电池厂，正邀集数家日本材料供应商共同投资，金额料将超过1,000亿日圆(9.79亿美元)。
特斯拉汽车股价周二创下纪录高位，此前一券商给出新的目标股价，暗示其股价将较周一的收盘价上涨近50%。
该汽车电池厂预计在2017年投产，将可增加松下对特斯拉的锂离子电池供应。
特斯拉周二不愿置评。目前也无法立即联系到松下置评。(完)
(编译 戴素萍 审校 龚芳)
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