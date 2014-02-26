松下邀集材料供应商投资特斯拉美国电池厂--日经

路透2月26日 - 日经新闻报导称，松下(Panasonic Corp)(6752.T)计划与特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)共同建造一家美国汽车电池厂，正邀集数家日本材料供应商共同投资，金额料将超过1,000亿日圆(9.79亿美元)。

特斯拉汽车股价周二创下纪录高位，此前一券商给出新的目标股价，暗示其股价将较周一的收盘价上涨近50%。

该汽车电池厂预计在2017年投产，将可增加松下对特斯拉的锂离子电池供应。

特斯拉周二不愿置评。目前也无法立即联系到松下置评。(完)

(编译 戴素萍 审校 龚芳)

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