Panasonic称如有必要将加大对特斯拉电池工厂的投资

路透东京5月20日 - 日本Panasonic(6752.T)汽车及工业部门主管伊藤好生(Yoshio Ito)称，如果必要的话，该公司将加大对特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)电池工厂的投资计划规模，以满足市场对特斯拉即将上市的Model 3轿车的旺盛需求。

伊藤好生在周五举行的新闻简布会上对记者称，“如果必要的话，我们将尽最大努力提升投资计划规模”。

Panasonic计划未来几年分阶段向特斯拉规模50亿美元的“超级工厂”(Gigafactory)投资16亿美元，高级汽车电池计划今年稍后开始生产。

加速建设该电池工厂至关重要，因特斯拉称，为因应市场对Model 3的旺盛需求，将力争使旗下工厂到2018年实现年产50万辆汽车，比原计划提前两年。(完)