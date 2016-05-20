Panasonic称如有必要将加大对特斯拉电池工厂的投资

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透东京5月20日 - 日本Panasonic(6752.T)汽车及工业部门主管伊藤好生(Yoshio Ito)称，如果必要的话，该公司将加大对特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)电池工厂的投资计划规模，以满足市场对特斯拉即将上市的Model 3轿车的旺盛需求。
伊藤好生在周五举行的新闻简布会上对记者称，“如果必要的话，我们将尽最大努力提升投资计划规模”。
Panasonic计划未来几年分阶段向特斯拉规模50亿美元的“超级工厂”(Gigafactory)投资16亿美元，高级汽车电池计划今年稍后开始生产。
加速建设该电池工厂至关重要，因特斯拉称，为因应市场对Model 3的旺盛需求，将力争使旗下工厂到2018年实现年产50万辆汽车，比原计划提前两年。(完)
(编译 于春红; 审校 刘秀红)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。