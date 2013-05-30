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职场管理 | 2013年 5月 30日 星期四 15:20 BJT

松下自动化与工业部门将裁员5000人

路透东京5月30日 - 松下（Panasonic）(6752.T)表示，将在自动化和工业部门裁减大约5,000名工人，以期在未来三年内将公司营业利润率提高至公司社长Kazuhiko Tsuga设定的至少5%。

该部门业务涵盖自动化部件、半导体以及机械与其他设备生产，拥有11万名员工，约占公司员工总数的三分之一。(完)

(编译 徐文焰；审校 于春红)

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