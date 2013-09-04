松下将撤出日本智能手机市场 寄望业务转型--社长

路透东京9月4日 - 日本松下(Panasonic)(6752.T)社长津贺一宏周三表示，公司将撤出日本智能手机市场，并剥离智能手机业务，将生产外包给印度等新兴市场。

这家日本电子公司，当前将扭转颓势押宝在从消费器材制造商向企业供应商的转型上。最近两个会计年度，松下亏损150亿美元。

这次转型计划的制定者、公司社长津贺一宏已经表示，三年内不能实现5%营业利润率目标的部门将会被剥离。

津贺一宏在接受路透采访时称，截至明年3月的财年，公司移动业务部门亏损数额可能超过11亿日圆(1,102万美元)的目标亏损额。该部门去年亏损81亿日圆。

“这样的亏损规模让公司无法接受，因此我们必须想办法以更有效的方式开发已有的资产，”津贺一宏表示。

虽然该公司正在退出个人智能手机市场，但也表示正在开发商用智能手机，该产品可能与其颇受欢迎的"Toughbook"系列笔记本电脑相似。

松下是因苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)飞速崛起而陷入困境的几家手机制造商之一，这两家公司的崛起彻底打破了手机市场的传统格局。

微软(MSFT.O)本周同意收购曾经雄霸全球市场、但近年来迅速衰退的诺基亚NOK1V.HE的手机业务。

许多曾经偏爱松下、NEC(6701.T)和富士通(6702.T)等国产手机的日本消费者，现在已经成为苹果iPhone和三星Galaxy系列手机的追随者。

2001年，松下是仅次于日本电气(NEC)的日本第二大手机生产商，拥有逾19%的市场份额。去年其市场份额降至只有7%，而苹果以25%遥遥领先。

津贺一宏称，在一个垂直一体化的业务模式下，Panasonic不必生产和销售自己的智能手机，反而可以贴上公司的品牌来销售其他厂商的手机，就像在印度一样。

日本最大的移动运营商NTT DoCoMo Inc(9437.T)宣布，在夏季活动期间，将只会促销索尼(6758.T)的旗舰产品Xperia智能手机和三星的Galaxy，这对松下的业务产生重击。

NEC于7月宣布，将退出智能手机市场，知情人士称此前其将手机业务售予联想(0992.HK)的谈判破裂。(完)

(编译 杜明霞；审校 田建华)

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