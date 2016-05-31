版本:
中国
国际财经 | 2016年 5月 31日 星期二 18:08 BJT

日本松下宣布9月底将结束电视面板生产业务

路透东京5月31日 - 松下（Panasonic）(6752.T)周二表示，将收掉亏损的电视面板生产事业，如此一来，夏普(6753.T)将成为日本仅存的电视面板生产商。

Panasonic发言人表示，9月底前位于日本西部的姬路厂将停止生产电视面板。

姬路厂在2010年开始生产，在数年来韩国及中国同业的激烈价格压力下，姬路厂从未出现获利。

Panasonic表示，姬路厂将继续生产用于汽车仪表板及医疗设备的面板，但以32英寸面板计算，产量将降至目前每月81万片的四分之一。

Panasonic的部分电视产品已经使用对手供应的面板，像是韩国LG显示器(034220.KS)。

Panasonic股价收高3.6%，日经指数.N225收涨1.0%。(完)

(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐