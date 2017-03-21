日本个股：Panasonic将成为西班牙汽车零部件厂商Ficosa的控股股东

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透东京3月21日 - 日本Panasonic周二表示，已经同意成为西班牙汽车零部件生产商Ficosa International SA的控股股东。Panasonic目前正努力进军汽车领域。
Panasonic将从主要股东Ficosa Inversion手中收购Ficosa 20%的股权，使得持股比例升至69%。Panasonic在2015年收购了Ficosa的49%股权。
Panasonic并未披露该交易的金额，称交易料在4月底之前完成，具体时间取决于监管批准。
Panasonic表示，预计此次交易将不会对获利造成重大影响。(完) (编译 王兴亚；审校 高琦)
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选