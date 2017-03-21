日本个股：Panasonic将成为西班牙汽车零部件厂商Ficosa的控股股东

路透东京3月21日 - 日本Panasonic周二表示，已经同意成为西班牙汽车零部件生产商Ficosa International SA的控股股东。Panasonic目前正努力进军汽车领域。

Panasonic将从主要股东Ficosa Inversion手中收购Ficosa 20%的股权，使得持股比例升至69%。Panasonic在2015年收购了Ficosa的49%股权。

Panasonic并未披露该交易的金额，称交易料在4月底之前完成，具体时间取决于监管批准。

Panasonic表示，预计此次交易将不会对获利造成重大影响。(完) (编译 王兴亚；审校 高琦)