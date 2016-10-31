京东方拟在绵阳建第六代柔性面板生产线 总投资465亿元

路透上海10月31日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方(000725.SZ)(200725.SZ)周日晚公告称，近日已与四川绵阳市政府签署框架协议，京东方拟在绵阳建设一条第六代AMOLED（柔性）生产线，总投资465亿元人民币，绵阳方面将提供资金及政策性支持。

双方将组建一个项目公司，注册资本260亿元，其中京东方负责筹措60亿元，其余由绵阳方面负责筹集。注册资本与总投资之间的差额，由双方共同通过银团贷款解决，并确保根据项目公司的资金需求计划及时足额到位。

公告称，该生产线的玻璃基板尺寸为1500mm×1850mm，设计产能最终达至玻璃基板投片量48千片/月，主要生产高端手机显示及新兴移动显示产品。在取得政府主管部门批准、资金及时到位的情况下，京东方将力争该项目最晚于明年第二季开工，2019年投产。

京东方称，该项目是公司在AMOLED领域的又一重大战略布局，项目建成后，将有利于提升公司在中小尺寸高端显示，特别是柔性AMOLED领域的全球竞争力；有利于提升公司在全球半导体显示行业的综合竞争力，为公司综合盈利能力不断提高提供坚实的支撑。

目前，京东方拥有北京第五代和第8.5代TFT-LCD生产线、成都第4.5代TFT-LCD生产线、合肥第六代TFT-LCD生产线和第8.5代TFT-LCD生产线、鄂尔多斯第5.5代TFT-LCD/AMOLED生产线、重庆第8.5代TFT-LCD生产线等七条生产线，正在建设成都第六代AMOLED生产线、福州第8.5代TFT-LCD生产线以及全球最高世代线--合肥第10.5代TFT-LCD生产线。目前京东方智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏出货量市占率位列全球第一，显示器显示屏和电视显示屏市占率全球第二。（完）