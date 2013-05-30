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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 30日 星期四 14:47 BJT

中国否认就光伏争议向欧盟成员国施压

据新华社报道，中国驻欧盟使团否认中国就光伏争议向欧盟国家施压。欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)称，欧盟成员国普遍反对向中国光伏面板征收惩罚性关税，但表示各国政府显然受到北京的压力。图为太阳能面板。路透

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