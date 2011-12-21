庞大集团停止收购萨博

中国庞大汽贸集团股份有限公司周三公告称，鉴於瑞典当地法院已同意萨博汽车的破产申请，庞大决定停止对萨博汽车股份的收购交易,此前支付的4,500万欧元购车预付款将提取坏帐准备。公告指出庞大集团将尽快准备相关文件以向破产管理人申报债权，参与萨博汽车破产的法律程序。路透