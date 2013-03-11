红衣主教将于3月12日举行教皇选举会议

梵蒂冈周五表示，罗马天主教会红衣主教将于3月12日举行教皇选举会议，推选出教皇本笃十六世的接任者，但目前尚无明显的热门人选。总计115名有选举权的红衣主教都将参与一系列投票，直到选出票数达到三分之二的教皇人选。红衣主教均明确表示，他们希望这次速战速决，以确保他们及时返回教区。路透