巴布亚新几内亚巨型铜矿终于等来开发时机

路透悉尼12月8日 - 在画板上停留将近50年之后，巴布亚新几内亚Frieda River铜矿项目终于等来好时机。这个项目的最新接盘侠表示，尽管还存在一些阻碍，但现在是开发这个巨型铜矿的适当时机。

这座矿被认为是全球最大的未开发铜金矿之一，多年来一直静静地躺在那里，任由所有权不断易手。这些买主当中不乏一些全球最大的矿业公司，但最后都不愿或者不能花费数十亿美元资金，在远离海岸线的偏远丛林中建设这样一座铜矿。

目前拥有这座铜矿的PanAust原为一家澳洲上市公司，后被中国广东省广晟资产经营有限公司(GRAM)收购。该公司已向巴布亚新几内亚政府申请特别采矿许可证，初期投资为36亿美元。

PanAust总经理Fred Hess提到艾克森美孚(XOM.N)的成功案例。艾克森美孚斥资190亿美元，在这个地形复杂、缺乏基建设施，有时候土地所有人也很不好打交道的国家建设了一座液化天然气项目，目前已经运作两年时间。

“(这个项目的成功)给Frieda River项目的出资人带来了信心，我们可以动员一切力量，最终将它变为现实，”Hess在参加一个有关巴布亚新几内亚投资的矿业会议时对路透表示。

银行界人士也认为Frieda River是数个需要融资的项目之一。

“Frieda River的第一阶段是36亿美元，第二阶段则再需要23亿美元，”澳新银行矿业及资源业基础设施、项目及出口融资部门主管Wai Mun Lum表示。

“我们对于巴布亚新几内亚在项目融资领域即将出现的机会的确感到相当兴奋。”

多位分析师表示，有利于该项目的因素包括预估未来数年全球铜市将面临短缺、中国希望能够确保供应、以及项目规模庞大。

“Frieda River项目比以往任何时候都更有机会浮上台面，”悉尼MineLife分析师Gavin Wendt表示。Wendt为次世代超大项目的储量排名。

**减速带**

巴布亚新几内亚曾在1980和1990年代，向欧亚冶炼厂供应了数以百万吨计的铜矿石。

该国总理奥尼尔(Peter O'Neill)面临明年年中的大选，他已将外资对新资源项目的投资作为执政要务，力主促进增长。

“Frieda River对我国而言是一个非常重要的项目，”奥尼尔在会上对路透称。

但仍有一些实际的融资决定尚待作出。

对该项目持有20%权益的公司Highlands Pacific(HIG.AX)认为，即便进展迅速，目前的时间表也包括两年的审批期和六年的建设期，也就是说取得第一批产出的时间不会早于2024/25年。(完)