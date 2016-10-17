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时事要闻 | 2016年 10月 17日 星期一 15:00 BJT

巴布亚新几内亚附近海域发生6.9级地震--USGS

路透10月17日 - 美国地质调查局(USGS)公布，巴布亚新几内亚新不列颠岛附近海域周一发生6.9级强震。

太平洋海啸预警中心没有发布海啸警报。

USGS称，震中位于新不列颠岛与巴布亚新几内亚北部海岸之间，震源深度为35公里(21英里)。(完)

(翻译 王颖； 审校 张荻)

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