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时事要闻 | 2017年 1月 22日 星期日 16:36 BJT

巴布亚新几内亚外海发生7.9级强震

路透悉尼1月22日 - 巴布亚新几内亚外海周日发生7.9级地震，引发对数个太平洋群岛发布海啸警报，但之后警报范围缩小到仅涵盖巴布亚新几内亚及邻国所罗门群岛。

美国地质调查局(USGS)起初判定震级为8级，之后下修。USGS称，地震发生在Arawa以西约47公里，震源深度154公里。

太平洋海啸警报中心表示，巴布亚新几内亚及所罗门群岛沿海可能出现0.3至1公尺的海浪。(完)

(编译 蔡美珍；审校 李爽)

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