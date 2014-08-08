全球金属：中国中冶巴布亚新几内亚镍矿遇袭关闭将不会影响今年产量

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透墨尔本8月8日 - 中国公司控股的巴布亚新几内亚镍矿的小股东周五表示，该镍矿应能实现2014年生产2.2万吨镍的目标。此前该矿由于受到持械村民的袭击已关闭几天。
小股东Highlands Pacific 在递交给澳洲证交所的声明中表示：“经营方对Highlands说，预计这起事件不会对2014年年度产量预估产生实质影响。”
Kurumbukari镍矿价值21亿美元，2014年预计产镍2.2万吨，由中国冶金科工股份有限公司(中国中冶，MCC) 控股的Ramu NiCo在运营。
Highlands表示，持械村民周一袭击该镍矿，导致400万澳元(约合370万美元)的损失。
Highlands称，该镍矿将关闭四到五天，Basamuk加工厂将继续运营。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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