全球金属：中国中冶巴布亚新几内亚镍矿遇袭关闭将不会影响今年产量

路透墨尔本8月8日 - 中国公司控股的巴布亚新几内亚镍矿的小股东周五表示，该镍矿应能实现2014年生产2.2万吨镍的目标。此前该矿由于受到持械村民的袭击已关闭几天。

小股东Highlands Pacific 在递交给澳洲证交所的声明中表示：“经营方对Highlands说，预计这起事件不会对2014年年度产量预估产生实质影响。”

Kurumbukari镍矿价值21亿美元，2014年预计产镍2.2万吨，由中国冶金科工股份有限公司(中国中冶，MCC) 控股的Ramu NiCo在运营。

Highlands表示，持械村民周一袭击该镍矿，导致400万澳元(约合370万美元)的损失。

Highlands称，该镍矿将关闭四到五天，Basamuk加工厂将继续运营。(完)