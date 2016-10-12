版本:
中国
时事要闻 | 2016年 10月 12日 星期三 11:47 BJT

巴布亚新几内亚发生5.8级地震 暂无海啸预警--USGS

路透悉尼10月12日 - 美国地质调查局(USGS)周三称，巴布亚新几内亚拉包尔市(RABAUL)东南182公里发生5.8级地震。

最初曾报导为5.9级地震。

地震深度为57公里，目前暂无海啸预警或伤亡报导。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐