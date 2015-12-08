独家：威朗制药考虑出售旗下隐形眼镜部门Paragon--消息

路透12月7日 - 两名熟知内情的消息人士表示，威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) (VRX.TO)正为旗下专业隐形眼镜制造部门Paragon Vision Sciences寻找潜在买家。此刻该公司正受到美国联邦贸易委员会(FTC)的检视。

威朗旗下博士伦(Bausch & Lomb)今年稍早收购Paragon，若出售Paragon，将使这家专业药厂试图整并透气性隐形眼镜的努力遭受打击；这类硬性隐形眼镜广受苦于圆锥角膜等问题的人士欢迎。

美国联邦贸易委员会一直在调查威朗可能垄断一部分的隐形眼镜市场。

目前尚不清楚其调查程序是否可能导致该公司出售相关事业，目前也不清楚有哪些潜在买家。威朗一名发言人表示，该公司不对市场传言及揣测置评，并称公司正全力配合联邦贸易委员会的调查。

美国联邦贸易委员会的调查只是政府针对威朗业务的众多调查之一，该公司大幅调高药品价格也遭到国会议员的调查，投资人也详细检视该公司近期揭露与一家专业药厂间的关系，该专业药厂占其整体营收比重甚高。

自9月调高药品价格饱受批评以来，威朗股价已经狂跌超过60%，不过近期股价已经站稳脚跟，因该公司安抚投资人，声称将会化解外界对于公司所做所为的质疑。

路透先前曾报导，威朗持续运用收购Paragon所取得的定价能力，来调高用于制造隐形眼镜的原料价格，部份情况下涨幅超过100%。

在此同时，威朗曾数度试图买下相当数量的成品镜片业者，这将让该公司在透气性镜片市场取得主导地位。成品镜片制造商倚赖威朗供应的原料。(完)