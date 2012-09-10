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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 10日 星期一 11:43 BJT

第14届残奥会在伦敦落下帷幕

第14届残奥会周日在“伦敦碗”闭幕，在Coldplay乐队领衔的闭幕演出中，伦敦再次为运动员们和全世界观众们带来一场盛大派对。在本届残奥会为期11天的比赛中，共销售了近300万张门票。中国代表团共获得95枚金牌位列奖牌榜榜首，俄罗斯(36金)与东道主英国(34金)分别获得第二三。

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