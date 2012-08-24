版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 8月 24日 星期五 14:45 BJT

涉嫌性骚扰指控的约旦残奥运动员被禁止参赛

伦敦残奥会组委会(LOCOG)周四宣布，在北爱尔兰面临性骚扰指控的三名约旦代表团成员将不能参加伦敦残奥会的比赛。这三名代表团成员周三被取保候审返回约旦，其中两人为举重运动员，另一人是他们的教练。据报导约旦国王阿卜杜拉已关注此案。伦敦残奥会将於8月29日至9月9日在伦敦举行。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐