第14届残奥会伦敦开幕

第14届残奥会周三于伦敦开幕，物理学家史蒂芬霍金在开幕式上通过其轮椅的发声器送上了开篇辞。本届残奥会共有160个国家的4,280名运动员参加，为史上参赛选手最多的一届残奥会。250万张比赛门票已售出240万张。1948年伦敦奥运会开幕式上，首次为轮椅运动员举行了射箭比赛，因而伦敦被视为残奥会的发源地。