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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 4日 星期二 10:32 BJT

“刀锋战士”200米首败北 质疑对手义肢过长

在周一残奥会T44级男子200米比赛中，“刀锋战士”皮斯托瑞斯被巴西小将阿·奥利维拉击败，这是南非人9年来首次在这一项目上败北。赛後皮斯托瑞斯难掩失望之情，他称，“一些选手的义肢难以置信的长，这不是一场公平的比赛。”

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