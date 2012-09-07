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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 7日 星期五 11:06 BJT

英国小将力压“刀锋战士”百米夺冠

在周四伦敦残奥会T44级别男子100米决赛中，英国小将彼考克(Jonnie Peacock)以10.90秒的成绩刷新了该项目世界纪录夺得冠军，使残奥会百米成绩首次突破11秒。“刀锋战士”皮斯托瑞斯获得第四，这是南非人继周日200米决赛後再一次无缘卫冕。

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