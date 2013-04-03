派拉蒙将与中国电影频道在华合作拍摄《变形金刚4》

路透洛杉矶4月2日 - 美国维亚康姆集团(VIAB.O)旗下的派拉蒙影视公司(Paramount Pictures)周二表示，已经与中国电影频道及在线电影服务合作商Jiaflix Enterprises达成《变形金刚4》的在华合作拍摄协议。

中国电影频道在联合声明中表示，该协议标志着其与西方电影制作商首次在华合作拍摄电影，尽管迪士尼(DIS.N)等其他电影制作商此前也与其他各方达成在华拍摄协议。

2012年，中国电影票房收入增加36%，达到27亿美元，部分反映出中国向更多美国电影开放本国市场的趋势。中国虽未取消每年引进20部外国电影的限制配额，但实际上却通过其他方式扩展了电影引进数量。例如，中国政府准许引入14部IMAX或3d形式电影，且不受配额限制。

《变形金刚4》料将于2014年6月27日左右在中国和美国上映。

电影频道和Jiaflix在去年6月宣布，他们将于今年在华推出类似Netflix的在线服务。Netflix是美国一家在线影片租赁提供商。

《变形金刚》系列电影是最受中国影迷欢迎的电影之一。上述两家公司称，2011年上映的《变形金刚3：月黑之时》(Transformers 3, Dark of the Moon)在中国的票房达1.65亿美元，全球票房超过11亿美元。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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