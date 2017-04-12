中国调整完善邮政普包寄递资费 政府定价改为政府指导价--发改委

路透北京4月12日 - 为落实推进价格机制改革，中国国家发展和改革委员会日前发布通知，邮政企业寄递单件重量不超过10千克、每立方分米重量不低于167克普通包裹服务资费，由实行政府定价改为政府指导价，企业可以在不超过国家规定资费标准范围内，根据市场供求竞争状况、用户承受能力等因素自主确定具体资费水平。

该份名为调整完善邮政普通包裹寄递资费体系结构有关问题的通知明确，邮政普通包裹寄递服务资费按照省级行政区划、省会城市之间邮运距离，设置31个计费区、六档资费，区分首重、续重计费，首重、续重计费单位重量均为1千克，不再另收挂号费。

通知要求，邮政企业要严格执行本通知邮政普通包裹寄递服务资费标准规定。对因资费结构调整邮资下降的线路，不得不降或少降资费；对个别邮资上涨的线路，要充分考虑市场供求竞争状况、用户承受能力等因素，通过采取资费下浮措施，合理控制实际邮资涨幅。

该通知自下周四（4月20日）起执行。（完）

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