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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 8日 星期四 11:21 BJT

巴黎发生恐怖袭击 已有一名嫌犯自首

讽刺杂志《查理周刊》（CharlieHebdo）巴黎总部周三遭枪手袭击，造成12人丧生，此后法国警方大力搜捕三名嫌犯，分别是1980年和1982年出生的兄弟Said Kouachi和Cherif Kouachi，以及1996年出生的Hamyd Mourad。最新消息称，Hamyd Mourad已自首。路透
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