巴黎恐怖袭击案嫌疑人依靠亲友逃避追捕

路透布鲁塞尔3月20日（记者 Robin Emmott） - 巴黎恐怖袭击案发生后，安全部队对主要嫌疑人Salah Abdeslam展开了大范围搜索。Abdeslam回到布鲁塞尔后消失，安全部队认为“伊斯兰国”可能将他送往了土耳其、叙利亚或摩洛哥。

但这名欧洲头号通缉犯似乎从未离开过布鲁塞尔。他的家人、朋友和一些罪犯帮助他躲避了长达四个月的追捕。Abdeslam周五在他长大的地方落网，离他父母的家不远。

安全部队试图了解“伊斯兰国”如何在欧洲进行运作，从而防范更多袭击发生。Abdeslam的案例凸显了追踪那些可依赖社区网络保护的嫌疑人时的困难，这些社区网络中很多并不涉及宗教极端分子，并不在警方的监视范围内。

“Abdeslam依赖一个很大的朋友和亲属网络进行躲藏，这个网络本来就存在，涉及毒品交易和轻微罪行，”比利时联邦检察官Frederic Van Leeuw说道。

“此事有关邻居和家属的联合，”Van Leeuw对公共广播机构RTBF称。

比利时报纸La Libre Belgique周日报导称，Abdeslam可能藏在了与武装分子没有关系的一个朋友的母亲所住公寓的地下室里。

此类非“伊斯兰国”组织成员的朋友关系对Abdeslam来说从一开始就至关重要。

他的兄弟Brahim在巴黎一个咖啡厅进行自杀式炸弹袭击后，Abdeslam依靠两个朋友开车将他带回布鲁塞尔。其他人开车带他往返于Molenbeek及其周边的安全屋。

Abdeslam的网络并非万无一失，他给一个熟人打电话寻找新的隐藏地点使得警方最终找到了他。尽管如此，这样的网络仍难以对付。（完）