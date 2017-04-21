焦点：巴黎市中心枪击案致一警员死亡两人受伤 伊斯兰国宣称负责

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透巴黎4月20日 - 法国警方和内政部宣布，周四夜间巴黎市中心发生枪击事件，造成一名警员死亡，其他两人受伤，枪手本人随后被警方击毙。伊斯兰国随后宣称对事件负责。
这起发生在香榭丽舍购物大道上的事件距离法国大选仅有数日，另一名被认为涉及此案的嫌疑人仍然在逃。
法国总统奥朗德(Francois Hollande)称，他确信枪击事件是一场恐怖主义行动。
这条闻名遐迩的街道起点在凯旋门，那里不久前还挤满了欣赏春晚美景的巴黎市民和游客。
自2015年以来，法国一直处于紧急状态，过去两年里数次发生伊斯兰激进分子袭击事件，导致超过230人死亡。
警方同时对该名遭击毙的袭击者在巴黎东部的住所进行搜查。
现场的警官称，他们在搜寻可能存在的第二个袭击者。内政部发言人Pierre-Henry Brandet表示，不能排除还有另外一人或多人参与了袭击。
目击者Chelloug对路透表示，她看见一名男子从轿车里面出来，并用突击步枪向警员开火。
“那名警员倒地，我听见了六次枪响，我很害怕...他就直接朝着那名警员开枪。”
伊斯兰国通过其Amaq通讯社宣称对周四的枪击事件负责，并称袭击者是比利时人Abu Yousif。
IS如此迅速地做出表态且还公布了袭击者姓名，显示这和IS有某种程度的直接关联。
警方呼吁民众避免到该区域。
电视画面显示，凯旋门和香榭丽舍大道前面一半挤满警车。一名记者称枪手与警方在马莎百货(Marks and Spencers)附近激烈互射，此后全副武装的警察封锁了该区域。
法国周日即将举行总统大选第一轮投票。
保守派的候选人菲永表示，将取消原订周五的造势活动。
他还呼吁普遍暂停竞选活动。不过依据法律规定，原本选举造势最迟就只能进行到周五午夜。法国极左翼总统候选人梅朗雄则表示造势活动应继续。(完)
(编译 郑茵/陈宗琦/张若琪 审校 徐文焰/张荻)
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