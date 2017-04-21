焦点：巴黎市中心枪击案致一警员死亡两人受伤 伊斯兰国宣称负责

2017年4月20日，法国警察在巴黎香榭丽舍大道上执勤，周四夜间这里发生枪击事件。 REUTERS/Christian Hartmann

路透巴黎4月20日 - 法国警方和内政部宣布，周四夜间巴黎市中心发生枪击事件，造成一名警员死亡，其他两人受伤，枪手本人随后被警方击毙。伊斯兰国随后宣称对事件负责。

这起发生在香榭丽舍购物大道上的事件距离法国大选仅有数日，另一名被认为涉及此案的嫌疑人仍然在逃。

法国总统奥朗德(Francois Hollande)称，他确信枪击事件是一场恐怖主义行动。

这条闻名遐迩的街道起点在凯旋门，那里不久前还挤满了欣赏春晚美景的巴黎市民和游客。

自2015年以来，法国一直处于紧急状态，过去两年里数次发生伊斯兰激进分子袭击事件，导致超过230人死亡。

警方同时对该名遭击毙的袭击者在巴黎东部的住所进行搜查。

现场的警官称，他们在搜寻可能存在的第二个袭击者。内政部发言人Pierre-Henry Brandet表示，不能排除还有另外一人或多人参与了袭击。

目击者Chelloug对路透表示，她看见一名男子从轿车里面出来，并用突击步枪向警员开火。

“那名警员倒地，我听见了六次枪响，我很害怕...他就直接朝着那名警员开枪。”

伊斯兰国通过其Amaq通讯社宣称对周四的枪击事件负责，并称袭击者是比利时人Abu Yousif。

IS如此迅速地做出表态且还公布了袭击者姓名，显示这和IS有某种程度的直接关联。

警方呼吁民众避免到该区域。

电视画面显示，凯旋门和香榭丽舍大道前面一半挤满警车。一名记者称枪手与警方在马莎百货(Marks and Spencers)附近激烈互射，此后全副武装的警察封锁了该区域。

法国周日即将举行总统大选第一轮投票。

保守派的候选人菲永表示，将取消原订周五的造势活动。

他还呼吁普遍暂停竞选活动。不过依据法律规定，原本选举造势最迟就只能进行到周五午夜。法国极左翼总统候选人梅朗雄则表示造势活动应继续。(完)