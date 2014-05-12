法国巴黎银行及瑞士信贷吁美国就相关调查从宽处理

路透5月12日 -纽约时报引述参与会谈相关人士说法指出，法国巴黎银行(BNPP.PA)以及瑞士信贷CSGN.VX针对遭到美国调查的相关事项，已经诉请美国当局允许由子公司、而不是母公司认罪。

多个检察机构正就法国巴黎银行违反美国对伊朗及其它国家的制裁规定而进行调查，瑞士信贷则是面临协助美国富人逃避美国税负而遭调查。

纽约时报指出，检方看来对于这些银行的提议有所迟疑。

目前无法在常规上班时间外联络上法国巴黎银行、瑞士信贷及美国司法部的代表置评。

美国司法部长霍尔德(Eric Holder)上周在一段影片中指出，司法部正就多家金融机构进行刑事调查，可能会在数周或数月之内采取行动，并称没有一家公司是“大到无法可管”。(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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