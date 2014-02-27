法国巴黎银行调降中韩股市评级

路透孟买2月26日 -法国巴黎银行在日本除外的亚洲投资组合中，把中国及韩国的股票投资评级分别由“中性”及“加码”调降为“减码”，原因在于中国面临结构性放缓，而韩国则面临利润率压力。

巴黎银行周三在一份报告中指出，“自2013年中以来我们持续建议投资于北亚，这个建议在2013下半年发挥了效果，但自2014年初以来中国和韩国的疑虑已然浮现。中国唯一一个值得欣慰之处，就是当地消费者仍相对具有活力。”

该行表示，中国当局实施了艰难的调整经济均衡措施，以控制信贷增长，推进结构性改革，同时维持合理的高成长。

这家投资银行同时将印度及印尼股市评等从“减码”调高为“加码”，主要增持对利率敏感的银行股仓位，以及印度最大香菸制造商ITC(ITC.NS)。

巴黎银行在报告中称，印度及印尼先前面临货币严重贬值及流动性紧缩问题，但其贸易条件及经常帐已经好转，某种程度而言通胀情势也略见改善。

币值疲软及进口偏高导致两国被列入经常帐赤字不断扩大的“脆弱五国”名单之中。(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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