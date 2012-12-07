巴黎银行调降2013年金价预估 预计2014年将走低

* 仍预期金价将在2013年创新高

* 预期2013年黄金均价为为每盎司1,865美元,2014年为1,780美元

路透12月6日电----法国巴黎银行调降2013年黄金价格预估,原因在於市场气氛审慎,该行并预期价格将在2014年走低,料将成为14年来首个下跌的年度.

"我们下修2013年价格很大部分是因为市况的考量,而非我们的看法有根本的转变,"分析师Anne-Laure Tremblay周四在一份致客户报告中表示.

她指出,金价过去两个月表现令人失望,并未受惠于缺乏各种极端避险情境,也未受惠于印度及西方国家的季节需求.

Tremblay仍预期金价将在2013年创新高,因货币政策料进一步宽松、欧元区拆伙的尾部风险降低、且实货需求不断给予支撑.

法国巴黎银行2013年黄金价格预估从每盎司1,900美元调降至1,865美元.该行预期2014年均价将为每盎司1,780美元.

"贵金属基本面将会在2014年明显恶化,因在经济成长改善的情形下,市场将开始预期撤除宽松货币措施.

"不过下跌的幅度料有限,因金价具有分散投资及避险的特性,将持续吸引投资人买进.(完)

--编译 张明钧;审校 孙茉莉

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