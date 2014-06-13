焦点：巴黎银行加紧与美国协商天价罚款事宜 运营长即将离职

路透巴黎6月12日 - 法国最大的银行--巴黎银行(BNPP.PA)周四宣布，该行运营长Georges Chodron de Courcel将在6月底离职，并于9月30日完全退休。目前巴黎银行加快与美国当局就100亿美元罚款一事的谈判。

一位消息人士在6月5日向路透表示，纽约银行业监管机构已要求在巴黎银行服务多年的运营长Chodron de Courcel离职，以此作为与该行和解的条件之一。

美国当局正在调查巴黎银行是否在2002-2009年期间违反了美国对伊朗和苏丹等国的制裁行动。消息人士称，他们正试图查明，巴黎银行是否去掉了电汇当中的识别信息，从而绕开美国金融体系的监控。

法国的一位消息人士称，每六个小时就与不同的美国监管机构开一次电话会议。

“沟通远未结束，不过大家都希望能尽快解决，”该消息人士说道。"我们推断美国当局希望最晚能在7月4日前达成和解。"

巴黎银行并没有在声明中提及调查事件，仅称现年64岁的运营长自己请求辞去职务，距离其离开还有不到三周时间，这也是为了遵守最新的法国银行监管法对银行高管任期的规定。

Chodron de Courcel是执行长Jean-Laurent Bonnafe之下三名最资深的高管中一员，直接负责投资银行业活动，亦即是此次调查事件中心。

银行发言人称，不管怎样他原本就计划于今年退休，将不会对美国的诉讼进行评论。一知情人士上周透露银行并不认为运营长的离开同调查有关。

银行称，Chodron de Courcel"把他整个42年的事业生涯奉献给了法国巴黎银行，并为银行的发展做出了决定性贡献，特别是对最终领导创建新的法国巴黎银行实业项目。"

周三，一知情人士透露，法国巴黎银行的高级顾问Vivien Levy-Garboua亦是纽约州金融服务局(Department of Financial Services)主管Benjamin Lawsky调查目标之一。

消息人士曾表示，法国巴黎银行可能必须支付大约100亿美元的罚金，并面临其他处罚，如暂停其美元交易清算权限等。

潜在影响已经引发法国政府和银行业的担忧。法国总统奥朗德上周就此问题致信美国总统奥巴马。

法国央行总裁诺亚周三称，巴黎银行若被暂停美元交易清算权限，可能扰乱国际金融系统。

法国巴黎银行仅仅公开表示，其正与美国当局就“涉及可能遭受经济制裁的国家、个人和实体的某些美元支付”进行商讨。

该行已经拨备11亿美元应对可能开出的罚单，但告诉股东最终罚金可能远高于此。上月，该银行还表示，已经改善了管控程序以确保此类错误不会再次发生。

自巴黎银行2月13日首次宣布罚金拨备以来，该行市值四个月内已经跌去15%，约合110亿欧元(150亿美元)。其股价周四收高0.2%报51.46欧元。(完)

(编译 郑茵/孙茉莉/王兴亚；审校 龚芳)

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