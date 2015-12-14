巴黎气候大会达成里程碑协议

巴黎全球气候大会周六达成一项标志性协议，为在数十年内让当前由化石燃料驱动全球经济的模式进行历史性转型设定了路线，藉以抑制全球变暖趋势。这项协议被誉为第一个真正的全球气候协议，规定富国与穷国均有义务控制排放，抑制全球变暖。协议提出了本世纪实现人类活动排放与自然吸收之间的平衡的全面、长期目标。路透