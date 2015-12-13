（修正）巴黎气候大会达成里程碑协议 富国及穷国均需减排

（修正内文末段最后一句措辞）

路透巴黎12月12日 - 巴黎全球气候大会周六达成一项标志性协议，为在数十年内让当前由化石燃料驱动全球经济的模式进行历史性转型设定了路线，藉以抑制全球变暖趋势。

经过四年来的无数次会谈和各方的利益冲突，法国外交部长法比尤斯终于宣布达成协议，来自近200个国家的代表起立鼓掌欢呼。

“议事槌落下，成就意义非凡，”法比尤斯落槌敲定协议时表示，从而给这次在巴黎郊区举行的会议画上了句号。会议持续了两周，进行了密集的会谈。

这项协议被誉为第一个真正的全球气候协议，规定富国与穷国均有义务控制排放，抑制全球变暖。协议提出了本世纪实现人类活动排放与自然吸收之间的平衡的全面、长期目标。

“这是地球万物与子孙后代的一个胜利，”美国国务卿克里表示。他带领美国代表团参加巴黎气候大会。

“我们在此确定了路线。全球为了一项协议走到一起，这份协议将使我们能够为地球设计一条新的前进路线，明智与负责任的路线，可长可久的路线。”

协议还创立了一种机制，鼓励各国加强自愿行动来控制排放，并提供数以10亿美元计的资金来帮助穷国向由可再生能源驱动的绿色经济转型。

法比尤斯称该协议是“雄心勃勃和平衡的”，在扭转全球变暖可能带来的灾难性后果方面，是一个“历史性转折点”。

美国总统奥巴马在白宫表示，这项协议是“拯救我们拥有的星球的最佳机会”。

最终协议基本上与当日稍早公布的草案相同，包括一个更加远大的目标：限制气温较工业化之前的水平升高“远低于”2摄氏度(3.6华氏度)。科学家们担心2摄氏度的增幅可能引发气候变化。直到目前，警戒线只设在2度。

虽然仍允许各国自行采取努力，但协议最终设定了共同愿景和行动路线。

官员们希望，各国达成的统一立场，对于全球民众来说是一个醒目的标志，对于企业高管和投资者是一个强力信号。企业高管依赖投资者，以便投入数万亿(兆)美元利用太阳能和风能取代煤电。

多数大力推动气候议题的人士给予正面回应，长期目标比预想的更加雄心勃勃，使他们感到振奋，但他们同时警告称这只是一个开端。

不同于1997年达成的京都协议书，巴黎协议将不是一个具有完全法律约束力的协议，这样的协议几乎肯定在美国国会无法通过。(完)