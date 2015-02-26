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路透中文国际短讯 | 2015年 2月 26日 星期四 15:24 BJT

法国正在调查神秘无人机事件 但称并无安全威胁

法国政府周三表示，当局已着手调查神秘无人机事件。本周有神秘无人机出现在法国总统府、美国大使馆等巴黎的敏感地点上空。在巴黎空中操作无人机须得到巴黎市批准，而近期出现的无人机显然并未得到任何批准。但法国政府发言人称此次事件并不构成安全威胁。路透
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