法国正在调查神秘无人机事件 但称并无安全威胁

法国政府周三表示，当局已着手调查神秘无人机事件。本周有神秘无人机出现在法国总统府、美国大使馆等巴黎的敏感地点上空。在巴黎空中操作无人机须得到巴黎市批准，而近期出现的无人机显然并未得到任何批准。但法国政府发言人称此次事件并不构成安全威胁。路透