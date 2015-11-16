巴黎炸弹袭击者指纹与10月在希腊登记的男子相符--检察官

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透巴黎11月16日 - 法国一名检察官周一称，法兰西体育场发现的自杀式炸弹袭击者指纹与10月在希腊登记的一名男子的指纹相符。
“尽管目前需要核实1990年9月10日生于叙利亚伊德利卜的Ahmad al Mohammad护照的真实性，自杀式炸弹袭击者的指纹与10月在希腊登记的指纹有相似之处，”这位巴黎检察官在声明中称。
这位检察官还表示，巴塔克兰剧院的自杀式炸弹袭击者身份目前已经被确认。这名男子名叫Samy Ammour，现年28岁，来自巴黎以北的德朗西；他因试图前往也门而被调查和置于司法部门控制后，反恐部门知道了他的存在。
他在2013年秋季消失，法国对他发出了国际逮捕令。
“五名已经丧生的恐怖分子的身份已经被确认，”这名检察官说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。