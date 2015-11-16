巴黎炸弹袭击者指纹与10月在希腊登记的男子相符--检察官

路透巴黎11月16日 - 法国一名检察官周一称，法兰西体育场发现的自杀式炸弹袭击者指纹与10月在希腊登记的一名男子的指纹相符。

“尽管目前需要核实1990年9月10日生于叙利亚伊德利卜的Ahmad al Mohammad护照的真实性，自杀式炸弹袭击者的指纹与10月在希腊登记的指纹有相似之处，”这位巴黎检察官在声明中称。

这位检察官还表示，巴塔克兰剧院的自杀式炸弹袭击者身份目前已经被确认。这名男子名叫Samy Ammour，现年28岁，来自巴黎以北的德朗西；他因试图前往也门而被调查和置于司法部门控制后，反恐部门知道了他的存在。

他在2013年秋季消失，法国对他发出了国际逮捕令。

“五名已经丧生的恐怖分子的身份已经被确认，”这名检察官说道。（完）